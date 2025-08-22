ПСЖ 0:0 Анже, нелеп пропуск на Дембеле от Дузпа

Отборите на Пари Сен жермен и Анже играят при нулево равенство в откриващия мач от 2-рия кръг на френската Лига 1.



В 27-ата минута Усман Дембеле пропусна дузпа за домакините.

Двата отбора стартираха с победи миналата седмица, като шампионите записа успех срещу Нант, а днешният им съперник надви новака Париж ФК. Това е първо домакинство за парижани този сезон. За последно те играха на "Парк де Пренс" в последния кръг на миналия сезон на френския шампионат, когато победиха с 3:1 Оксер. От този момент обаче сякаш мина цяла вечност, тъй като в следващите си сблъсъци момчетата на Луис Енрике спечелиха цели три трофея! Първо, триумфираха в Купата на Франция, после грабнаха Шампионската лига, а преди седмица се окичиха и със златото от мача за Суперкупата на Европа. Междувременно те взеха и сребърните медали от обновения формат на Световното клубно първенство на ФИФА.

По-рано през деня пред Луис Енрике се появи тревожната информация, че няма да може да разполага с Хвича Кварацхелия. Той е усетил мускулно неудобство, което е накарало щабът на шампионите да се лиши от услугите му. Друго име, което отсъства е това на стража Джанлуиджи Донарума и отново път под рамките на вратата е новопристигналия Люка Шевалие. Причината е, че италианецът чака трансфер в нов отбор. Парижани обаче ще могат да разчитат на големите си звезди в лицето на Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Маркиньос и Дезире Дуе, което със сигурност ще им е в голяма помощ, тъй като те още не са влязли във форма заради късния старт на подготовката си, което стана преди малко повече от две седмици на 6-и август.

Подобно на гостуването срещу Нант миналата седмица шампионите опитаха териториален натиск в началните минути, който не доведе до реални опасности. Вместо това домакините стигнаха до три корнера, които дори не създадоха суматоха в пеналтерията на съперника. Междувременно момчетата на Луис Енрике станаха уязвими за контраатаки и единствено лошият пас на Шериф попречи на тима на Анже да поведе около четвърт час след началото. Все пак тактиката на парижани даде ефект и в средата на полувремето, те получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Усман Дембеле, който обаче дори не намери рамките на вратата и стреля в аут.

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - АНЖЕ



ЛИГА 1, II КРЪГ



СТАРТОВИ СЪСТАВИ



ПСЖ: 30. Люка Шеалие, 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос, 51. Уилян Пачо, 25. Нуно Мендеш 87. Жоао Невеш, 17. Витиня, 8. Фабиан Руис, 14. Дезуре Дуе, 10. Усман Дембеле, 29. Брадли Баркола

Старши треньор: Луис Енрике



АНЖЕ: 12. Ерве Кофи,, 2. Карленс Аркус, 4. Усман Камара, 21. Жордан Лефор, 27. Лилиан Рао-Лисоа, 3. Жак Екомие, 93. Харис Бекалба, 5. Мариус Куркул, 14. Ясин Белдким, 19. Естебан Льопол, 11. Сидки Шериф

Старши треньор: Александре Дюжу



НАЧАЛО: 22 август 2025 г. (петък) | 21:45 часа

СТАДИОН: “Парк де Пренс”, Париж (Франция)

СЪДИЯ: Хаким Бен Ел Хадж