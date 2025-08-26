Игор Кесар пред Sportal.bg: Беше ми тъжно да напусна Спартак

Едно от новите попълнения на Миньор Игор Кесар разкри пред Sportal.bg причините да премине в пернишкия тим след шестмесечния си престой в Спартак Плевен.

"Смених отборите тази година, въпреки че в Спартак ми беше много хубаво. Тъжно ми беше, че не бях там от началото на сезона. Ако беше така, можеше да се развият по друг начин нещата за отбора.

Ивица (Вукатич) ме извика в Миньор и ми хареса много цялата концепция на отбора за новия сезон. Реших да дойда тук поради тази причина.

Виждате, че играчите са млади. Аз съм от най-възрастните. Целите са да си бутаме яко, да тренираме здраво и те целите ще си дойдат сами", каза Кесар пред Sportal.bg, а пълното му изказване вижте във видеото.