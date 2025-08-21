Популярни
Пелегрини: Манчестър Юнайтед трябва да вземе решение за Антони

  • 21 авг 2025 | 15:14
  • 343
  • 0
Пелегрини: Манчестър Юнайтед трябва да вземе решение за Антони

Треньорът на Бетис Мануел Пелегрини прехвърли топката около евентуалното завръщане на Антони на "Бенито Вийямарин" изцяло в полето на Манчестър Юнайтед. През миналия сезон бразилецът игра под наем в Бетис и се представи великолепно. "Червените дяволи" искат около 40 милиона евро, за да се разделят окончателно с Антони, но "зелено-белите" настояват за нов наем на крилото с опция за закупуване или споделена собственост между двата клуба на правата на играча срещу 20 милиона евро.

"Не съм говорил с Антони. Всички знаем, че той се справи много добре тук. Ние искаме да бъде с нас, а той, без съмнение, иска да се завърне. Но също така е нужно собственикът, който е Манчестър Юнайтед, да вземе решение", заяви Пелегрини.

Антони изигра 26 мача за Бетис, в които отбеляза девет гола и записа пет асистенции.

