Край на спекулациите за бъдещето на Коди Милър-Макинтайър

  • 26 авг 2025 | 17:58
Край на спекулациите за бъдещето на Коди Милър-Макинтайър

Баскетболистите на Цървена звезда официално започнаха подготовката си за новия сезон с тренировка, която се проведе днес в зала "Александър Николич".

Треньорът Йоанис Сферопулос имаше на разположение почти всички играчи, с изключение на контузения Джоел Боломбой, Деян Давидовац (който получи няколко дни почивка след подготовката с националния отбор) и Огнен Добрич (който е с националния отбор на ЕвроБаскет).

Подготовка с тима започна и българският национален гард Коди Милър-Макинтайър. По този начин на практика приключват спекулациите относно бъдещето на натурализирания американец в сръбския гранд и по всичко личи, че Милър-Макинтайър ще започне сезона в състава на белградчани.

Отборът ще проведе цялата си подготовка в Белград, където ще разполага с оптимални условия за работа, както съобщиха от клуба. Това е особено вярно след реновирането на част от зала "Александър Николич", където баскетболистите ще имат изцяло ново пространство за възстановяване, нова фитнес зала, стаи за почивка, както и помещения за видео анализи и събрания.

"Началото на новия сезон е. Всички са много развълнувани. Всички играчи са тук, освен тези, които имат ангажименти с националните отбори. Започваме да градим основите, този период е много важен за всички нас – да играем заедно, да се научим да се подчиняваме на отбора и да се подготвим възможно най-бързо. Всички сме развълнувани, всички работим здраво. Напред, Звезда!", заяви Йоанис Сферопулос.

Отборът ще проведе всичките си тренировки в зала "Александър Николич", където ще изиграе и две контролни срещи при закрити врата преди заминаването си за Кипър на 11 септември.

Снимка: AdmiralBet ABA League / Facebook

