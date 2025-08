Официално: Цървена звезда взе играч със сериозен опит в НБА на позицията на Коди Милър-Макинтайър

Амерички бек Девонте Грејем потписао је у петак уговор са нашим клубом и представљаће огромно појачање за КК Црвена звезда Меридианбет у такмичарској сезони 2025-2026! 🔴⚪️



