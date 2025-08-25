Популярни
  Богдан Петков пред Sportal.bg: Без Везенков и Коди Милър няма как да прескочим каквато и да е група

  25 авг 2025 | 18:48
Спортният директор на Спартак Плевен Богдан Петков коментира в студиото на Sportal.bg представянето на България в предквалификациите за Световното първенство в Катар през 2027 година. Нашите заеха последното трето място в групата си, в която бяха заедно с Нидерландия и Австрия. Националите ни записаха само една победа и три поражения. Селекционерът Росен Барчовски обаче не можеше да разчита на натурализирания американски гард Коди Милър-Макинтаър, на голямата ни звезда Александър Везенков и на редица други играчи.

"Когато дойдем до момента, в който във важен елиминационен мач един измежду Коди Милър или Везенков отсъства, ние няма как да прескочим каквато и да е група, което се видя много добре. На първо място нивото е такова, а освен това ги нямаше и много други основни играчи - Павлин Иванов, Митко Димитров се включи много късно в подготовката, Георги Боянов го няма, Алекс Симеонов го няма, Николай Стоянов го няма.

На този етап се видя, че нито едно от тези момчета не може да ги замести, защото те имат много голям опит, част от тях са играли на Европейско първенство. Просто се видя, че голяма част от тези момчета не са готови", сподели в "Интервюто на Sportal.bg" Петков.

"От другата страна противниците не са кой знае какво, но идват с най-добрите си играчи. Мъжкият национален отбор не е училище и това трябва много добре да се осъзнае", добави по темата за националния отбор Петков, според когото идеалният вариант е да имаме трима натурализирани чужденци на позицията гард, за да може във всеки момент да се разчита на някой от тях.

