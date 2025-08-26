Стефани и Габриела Стоеви: Изключително удоволствие е отново да се състезаваме в Париж

Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева бяха щастливи от първата си победа на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж. Сестрите се завръщат една година по-късно във френската столица, където заеха пето място в надпреварата при женските двойки. Двете спечелиха срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха на корта.

"Със сигурност не беше лесно, тъй като е първи мач тук за Габи. Аз вече играх в сутринта. Срещу такива опоненти винаги трябва да даваш максимума, защото всеки може да бие всеки и ако не си на 100%, може да те изхвърлят от турнира. В този мач ние си опитахме да следваме тактиката на нашия треньор Петя и мисля, че се получи. Влязохме в корта на 100% и всичко си вървеше както трябва", каза Стефани Стоева пред БТА.

Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Следващите съпернички на сестрите ще бъдат поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

"Ще влезнем фокусирани в мача. Ще дадем всичко, на което сме способни. Ще се опитаме да следваме тактиката и се надяваме да сме на печелившата страна", заяви Габриела Стоева.

Двете са щастливи отново да играят в "Адидас Арена", където преди година на Олимпийските игри достигнаха до четвъртфиналите. Те участва за десети път в кариерата си на Световно първенство.

Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

"Невероятно е да видиш толкова много хора в залата да подкрепят спортистите. Независимо, че не са от Франция, толкова много хора са любители на този спорт. Надявам се някой ден да видим такава пълна зала и в България. Със сигурност за нас е едно изключително изживяване пак да се върнем тук след Олимпиадата", коментира Стефани Стоева.

"Все едно имаме юбилей - 10 години. Щастливи сме отново да сме тук една година по-късно и се надяваме да имаме същите прекрасни моменти, които имахме тогава", добави Габриела Стоева.