  Стефани и Габриела Стоеви: Изключително удоволствие е отново да се състезаваме в Париж

Стефани и Габриела Стоеви: Изключително удоволствие е отново да се състезаваме в Париж

  • 26 авг 2025 | 00:27
Стефани и Габриела Стоеви: Изключително удоволствие е отново да се състезаваме в Париж

Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева бяха щастливи от първата си победа на Световното първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж. Сестрите се завръщат една година по-късно във френската столица, където заеха пето място в надпреварата при женските двойки. Двете спечелиха срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда от Индия с 21:12, 21:11 за 33 минути, след като доминираха на корта.

"Със сигурност не беше лесно, тъй като е първи мач тук за Габи. Аз вече играх в сутринта. Срещу такива опоненти винаги трябва да даваш максимума, защото всеки може да бие всеки и ако не си на 100%, може да те изхвърлят от турнира. В този мач ние си опитахме да следваме тактиката на нашия треньор Петя и мисля, че се получи. Влязохме в корта на 100% и всичко си вървеше както трябва", каза Стефани Стоева пред БТА.

Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж
Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Следващите съпернички на сестрите ще бъдат поставените под номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия). 

"Ще влезнем фокусирани в мача. Ще дадем всичко, на което сме способни. Ще се опитаме да следваме тактиката и се надяваме да сме на печелившата страна", заяви Габриела Стоева.

Двете са щастливи отново да играят в "Адидас Арена", където преди година на Олимпийските игри достигнаха до четвъртфиналите. Те участва за десети път в кариерата си на Световно първенство.

Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство
Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

"Невероятно е да видиш толкова много хора в залата да подкрепят спортистите. Независимо, че не са от Франция, толкова много хора са любители на този спорт. Надявам се някой ден да видим такава пълна зала и в България. Със сигурност за нас е едно изключително изживяване пак да се върнем тук след Олимпиадата", коментира Стефани Стоева.

"Все едно имаме юбилей - 10 години. Щастливи сме отново да сме тук една година по-късно и се надяваме да имаме същите прекрасни моменти, които имахме тогава", добави Габриела Стоева.

Давид Годю спечели третия етап от Обиколката на Испания

Давид Годю спечели третия етап от Обиколката на Испания

  • 25 авг 2025 | 19:35
  • 858
  • 0
Чепишева и Попиванова записаха загуба при дебюта си в Париж

Чепишева и Попиванова записаха загуба при дебюта си в Париж

  • 25 авг 2025 | 19:30
  • 608
  • 0
Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

  • 25 авг 2025 | 19:12
  • 1118
  • 0
Иранец, пристанал на Косово, застава на пътя на Карлос Насар за световната титла

Иранец, пристанал на Косово, застава на пътя на Карлос Насар за световната титла

  • 25 авг 2025 | 17:32
  • 26867
  • 15
Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя

Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя

  • 25 авг 2025 | 16:46
  • 905
  • 0
"Дни на предизвикателствата" празнува 20 години с премиери и ретроспекция в "Дом на киното"

"Дни на предизвикателствата" празнува 20 години с премиери и ретроспекция в "Дом на киното"

  • 25 авг 2025 | 15:30
  • 512
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 20936
  • 228
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 9944
  • 11
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 26219
  • 121
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 5849
  • 26
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 23648
  • 81
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 15507
  • 8