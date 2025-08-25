Съперник на България ще участва на силен турнир преди Мондиала

Един от съперниците на България в предварителната група на Световното първенство за мъже във Филипините - Германия, ще участва на силен четиристранен турнир преди Мондиала.

Момчетата на селекционера Михал Винярски ще се изправят срещу домакина и настоящ световен шампион Италия, Нидерландия и Турция в турнира "ФИПАВ Къп" в Торино. Срещите ще се проведат от 29-и до 31-и август (петък-неделя).

Бундестимът вече изигра две контроли, в които записа победа и загуба от Белгия в Люнебург.