Съперник на България ще участва на силен турнир преди Мондиала

  • 25 авг 2025 | 21:43
  • 405
  • 0
Един от съперниците на България в предварителната група на Световното първенство за мъже във Филипините - Германия, ще участва на силен четиристранен турнир преди Мондиала.

Момчетата на селекционера Михал Винярски ще се изправят срещу домакина и настоящ световен шампион Италия, Нидерландия и Турция в турнира "ФИПАВ Къп" в Торино. Срещите ще се проведат от 29-и до 31-и август (петък-неделя).

Германия с труден обрат срещу Белгия в контрола преди Световното
Германия с труден обрат срещу Белгия в контрола преди Световното

Бундестимът вече изигра две контроли, в които записа победа и загуба от Белгия в Люнебург.

