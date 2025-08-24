Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Германия с труден обрат срещу Белгия в контрола преди Световното

Германия с труден обрат срещу Белгия в контрола преди Световното

  • 24 авг 2025 | 15:46
  • 178
  • 0
Германия с труден обрат срещу Белгия в контрола преди Световното

Съперникът на България в предварителната група на Световното първенство за мъже във Филипините - Германия, спечели много трудно втората си приятелска среща преди началото на Мондиала.

Съперник на България със загуба в контрола преди Световното
Съперник на България със загуба в контрола преди Световното

След като в петък вечер отстъпиха с 1:3 гейма, снощи играчите на селекционера Михал Винярски направиха обрат и надделяха над Белгия с 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14) във втората контрола помежду им, играна пред около 3200 зрители в зала "ЕлКейЕйч Арена" в Люнебург.

Михал Винярски започна с напълно различен стартов състав в сравнение с първата проверка в петък и заложи на: Ян Цимерман, Георг Гроцер, Тобиас Бранд, Ерик Рьорс, Антон Бреме, Флориан Краге и Леонард Гравен като либеро. Впоследствие в игра за Германия се появиха всички останали играчи.

"Много съм доволен от това как се борихме. Белгия игра много добре на моменти, но ние запазихме спокойствие и показахме характер. Това е много положително за мен. Настроението и атмосферата бяха изключителни. Дадохме всичко от себе си днес – не само за победата, но и за феновете", сподели Винярски за официалния сайт на германската федерация след мача.

Снимки: Официална Фейсбук страница на Deutscher Volleyball-Verband

Следвай ни:

Още от Волейбол

Китай тръгна с труден обрат срещу Мексико

Китай тръгна с труден обрат срещу Мексико

  • 23 авг 2025 | 19:55
  • 963
  • 0
Полша обърна дебютанта Виетнам в Пукет

Полша обърна дебютанта Виетнам в Пукет

  • 23 авг 2025 | 19:40
  • 1102
  • 0
Германия с разгром над Кения на Мондиал 2025

Германия с разгром над Кения на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 19:20
  • 1220
  • 0
Япония с лесна победа над Камерун на Световното

Япония с лесна победа над Камерун на Световното

  • 23 авг 2025 | 18:48
  • 690
  • 0
Световният шампион Сърбия започна с победа защитата на титлата си

Световният шампион Сърбия започна с победа защитата на титлата си

  • 23 авг 2025 | 18:27
  • 1423
  • 0
Турция се справи бързо с Испания преди България

Турция се справи бързо с Испания преди България

  • 23 авг 2025 | 17:58
  • 2525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 17335
  • 180
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 11396
  • 17
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 33546
  • 11
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 6558
  • 12
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 5452
  • 6
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 6330
  • 15