Германия с труден обрат срещу Белгия в контрола преди Световното

Съперникът на България в предварителната група на Световното първенство за мъже във Филипините - Германия, спечели много трудно втората си приятелска среща преди началото на Мондиала.

След като в петък вечер отстъпиха с 1:3 гейма, снощи играчите на селекционера Михал Винярски направиха обрат и надделяха над Белгия с 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14) във втората контрола помежду им, играна пред около 3200 зрители в зала "ЕлКейЕйч Арена" в Люнебург.

Михал Винярски започна с напълно различен стартов състав в сравнение с първата проверка в петък и заложи на: Ян Цимерман, Георг Гроцер, Тобиас Бранд, Ерик Рьорс, Антон Бреме, Флориан Краге и Леонард Гравен като либеро. Впоследствие в игра за Германия се появиха всички останали играчи.

"Много съм доволен от това как се борихме. Белгия игра много добре на моменти, но ние запазихме спокойствие и показахме характер. Това е много положително за мен. Настроението и атмосферата бяха изключителни. Дадохме всичко от себе си днес – не само за победата, но и за феновете", сподели Винярски за официалния сайт на германската федерация след мача.

Снимки: Официална Фейсбук страница на Deutscher Volleyball-Verband