Венци Стефанов: Не съм леля Ванга, за да знам какво ще стане срещу ЦСКА! Някои не ги считам за слависти

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде мнението си пред журналистите след победата с 2:0 срещу Арда (Кърджали). Бизнесменът говори по различни теми, свързани с "белия" отбор.

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

"Това е профилът, лицето тепърва трябва да дойде. Било каквото било, оттук натам сигурно нещата ще изглеждат по различен начин. Не съм леля Ванга да знам дали ще пренесем доброто си представя и срещу ЦСКА. Дай боже, ако играят така и се раздават, много е вероятно. Такава победа дава самочувствие на нашия отбор и увереност, че могат да побеждават всеки.

Заги: Искам да играем всеки мач така

Чунг Нгуен До? Вижте, родителите му са виетнамци, той е роден в България. Поканиха го като европейски футболисти, които може да допринесе за футбола във Виетнам. Той сподели с мен това нещо. Казах му, че там, където е неговата родина, там трябва да бъде. За мен е правилно това нещо, правилно е приел да бъде национал на Виетнам. Радвам се за него, ще повлече крак.

Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Искри с коя публика? Някои! Някои! Тях не ги считам за слависти. Какво целят ли? Попитайте ги тях. Първите седем години, моето момиче, са много важни в развитието на един човек. Когато имаш пропуски там, допускаш и след това в живота си много грешки. Така мисля аз.

Балов: Дано и срещу ЦСКА играем така

Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА, казах го вече. Ако се раздаваме, ако съдийството не е едностранно като сега - всичките картони бяха само за Славия, а нарушенията бяха и от двете страни. Така ли беше? Забелязахте ли? Ако се раздават, резултатът може да бъде 1, х, 2. Доволен съм от Иван Андонов много. Той е чудесно момче. Кристиян, Роби, Кристиян Стоянов, Мартин, Емо Стоев - прекрасни момчета. Безкрайно щастлив съм, че са израснали на този стадиони. За техните имена ще се говори.

Тунчев: Бяхме под всякаква критика, няма да го допусна, не може да играем само в Европа

Ертан Томбак ли? Това ми е болка, не мога да дам точно отговор. Много време говорих с него, уговарях го. Казваше, че не може повече, шест години е тук, намерихме клуб в Полша. Даваха му 12 000 евро, той каза, че няма да отиде никъде за под 15 000 евро. Против този негов аргумент не мога да направя нещо. Това е. Още трансфери в двете посоки? Maybe", каза началникът на славистите.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto