Балов: Дано и срещу ЦСКА играем така

Крилото на Славия Кристиян Балов бе доволен от успяха на “белите” с 2:0 над Арда. Младокът е на мнение, че тази победа ще даде самочувствие и за мача с ЦСКА в следващия кръг.

“Радвам се, че вкарах хубав гол и помогнах на отбора да вземем три точки. Мисля, че надиграхме тотално Арда. В момента си бях наумил да навляза и да стрелям. Ще ни е мотивация и за мача с ЦСКА. Надявам се да играем като днешния мач. В Славия има доста конкуренция и винаги трябва да сме концентрирани”, каза Балов.