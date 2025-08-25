Популярни
Заги: Искам да играем всеки мач така

Наставникът на Славия Златомир Загорчич бе доволен от успеха на тима с 2:0 над Арда. Специалистът е на мнение, че първото полувреме на “белите” днес е било много добро.

“Не мога да съм спокоен, тярбва да мислим за следващите мачове. Няма лесни двубои. Имаме проблеми с физическата подготовка, но днес съм много доволен от първото полувреме. След почивката малко се ядосвах. Целият отбор игра като едно. Искам всеки мач да играем така. Не гледаме срещу кого играем. Искам просто да играем футбол и да печелим. Да, може би ЦСКА е фаворит, но ако играем като през първото полувреме, можем да се сравняваме с всички”, каза Загорчич.

