Рашфорд титуляр за Барселона (съставите)

Шампионът Барселона гостува на новака Леванте в среща от втория кръг на Ла Лига. Двубоят на “Сиутат де Валенсия” започва в 22:30 часа.

Преди седмица тимът на Ханзи Флик записа отличен старт на кампанията - 3:0 срещу Майорка, отново на чужд терен. Тогава пък Леванте допусна поражение с 1:2 от Алавес.

Маркъс Рашфорд е титуляр за “блаугранас” заедно с Феран Торес, Рафиня и Ламин Ямал. Роберт Левандовски е на пейката, защото не е в оптимална форма след травма. От първата минута излиза и Марк Касадо, който е спряган за напускане. Френки де Йонг е извън групата, защото преди дни стана баща за втори път и в дните преди раждането не тренираше. Вратарят Войчех Шчесни и Жерард Мартин пък не са картотекирани.

За последно Леванте и Барса се срещнаха през пролетта на 2022 година, когато каталунците се наложиха инфактно с 3:2 като гости с късен победен гол на Люк де Йонг.

ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once para el #LevanteUDBarça! pic.twitter.com/Nkj8wlBowT — Levante UD (@LevanteUD) August 23, 2025