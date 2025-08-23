Засега Барселона не може да надхитри финансовия феърплей

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се надяваше, че новият спонсорски договор на клуба ще помогне на клуба да се върне към правилото 1:1, за да може да регистрира всички играчи от състава си. Оказва се обаче, че 44-те милиона евро, идващи от Демократична република Конго за следващите 4 години, не са приети от испанската Ла Лига и няма да бъдат взети предвид в ситуацията с финансовия феърплей.

На тренировките на Ханзи Флик тази седмица играчите на испанския шампион се появиха с новия спонсор на фланелките си. Става дума за кампания за промотиране на имиджа на африканската държава - споразумение, което ще влее в сметките на Барса по 11 милиона евро всяка от следващите четири години.

Сметките на Лапорта обаче не съвпаднаха с преценката на Ла Лига. Получената като спонсорство сума няма да може да бъде използвана, поне в краткосрочен план, нито за регистрирането на нови играчи, нито за увеличаване на лимита на похарчените суми в този трансферен прозорец, пише каталунският вестник “Спорт”.

„За да разберем това, трябва да анализираме правилника - обяснява цитираният източник. - Приходите, които се вземат предвид за Лимита на разходите на отбора (SCCL), известният таван на заплатите, включват приходи от аудиовизуални права, постъпления от мачове, от състезания, както и търговски приходи (реклама, спонсорства и т.н.). С други думи, на хартия договори като този с ДР Конго би трябвало да повишат наличния таван на заплатите. Икономическите правила обаче казват, че всички клубове трябва да коригират бюджетите си до постигане на баланс между приходи и разходи и че са забранени разходи за персонал, които надвишават генерирания лимит. Едва когато този баланс бъде постигнат, новите приходи имат реален ефект върху тавана на заплатите. Ако това не се случи, приходите трябва да се използват за погасяване на дълга на институцията.”

Всъщност, Барселона продължава да функционира под етикета “клуб в преразход“. Тоест, докато не балансира окончателно сметките си до 1:1 (условие, което трудно ще изпълни преди края на трансферния период, без одобрението на ръководството на клуба за приходите от ВИП местата на Камп Ноу), всеки извънреден приход - било то ново спонсорство, търговски договор или увеличаване на броя на абонаментите - не може да бъде прехвърлен веднага към LCPD и използван за регистрация на играчи.

Каталунският вестник стига до заключението: „Оттук и парадоксът. Въпреки че споразумението с ДР Конго е глътка въздух в средносрочен план, то само по себе си не е ключът към картотекирането на играчите или към новите трансфери. На първо място, Барселона трябва да постигне необходимия баланс. Едва тогава ще може да се възползва от спонсорството при изчисляването на тавана на заплатите”.

Източници от Ла Лига уверяват, че след като Барса успее да се върне към 1:1, LCPD ще бъде актуализиран незабавно и клубът ще може да разчита на рекламните приходи от споразумението с правителството на ДР Конго за увеличаване на лимита на разходите. Ще видим дали Барса ще успее да постигне това преди 1 септември, завършва “Спорт”.