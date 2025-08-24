Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Вярвахме в победата до самия край

Флик: Вярвахме в победата до самия край

  • 24 авг 2025 | 06:02
  • 365
  • 1

Треньорът на Барселона Ханзи Флик похвали отбора си за борбеността и непримиримостта, които показа в мача с Леванте (3:2). "Блаугранас" губеха с 0:2 на полувремето, но успяха да направят пълен обрат, макар и с помощта на автогол в добавеното време.

„Леванте се защитаваше много добре днес и разполага с много бързи играчи. Трябва да се справяме по-добре и да не допускаме толкова грешки. Те играха добре през първото полувреме. През втората част направихме промени и подобрихме играта си. Борихме се до края, за да спечелим трите точки“, започна Флик.

Автогол в продължението измъкна Барселона
Автогол в продължението измъкна Барселона

След това той коментира дузпата, отсъдена за съперника: „Когато се случи такова нещо, си ядосан. Съдията реши, че е дузпа, и трябва да го приемем. Най-важното е, че се връщаме в Барселона с трите точки.“

„Гордея се с играчите си. Спечелихме три точки и вярвахме в себе си до самия край. Тази победа ни помага много за следващите мачове. Срещу толкова ниско разположени и сгъстени защити, победата ни дава сила. Днес не бяхме перфектни, но мисля, че трябва да оценим и това, което направи Леванте – те имат бързи играчи. В крайна сметка всичко е защита и атака. Вкарахме три гола, но трябва да анализираме какво се случи. Трябва да се подобряваме, пътят е дълъг“, допълни германецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

Слот: Киеза е напълно променен в сравнение с миналия сезон

  • 24 авг 2025 | 01:42
  • 844
  • 0
Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

  • 24 авг 2025 | 01:29
  • 691
  • 0
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 29057
  • 574
Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

Директор на Милан призна, че клубът се колебае за Бонифейс

  • 24 авг 2025 | 00:22
  • 932
  • 1
Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

  • 24 авг 2025 | 00:19
  • 729
  • 0
Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

Здравко Димитров бе сменен на полувремето при успех на Бодрумспор

  • 24 авг 2025 | 00:02
  • 819
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

  • 23 авг 2025 | 23:00
  • 24386
  • 92
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 6478
  • 1
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 36680
  • 95
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 29057
  • 574
Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

  • 23 авг 2025 | 23:42
  • 22677
  • 25
Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 22408
  • 19