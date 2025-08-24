Флик: Вярвахме в победата до самия край

Треньорът на Барселона Ханзи Флик похвали отбора си за борбеността и непримиримостта, които показа в мача с Леванте (3:2). "Блаугранас" губеха с 0:2 на полувремето, но успяха да направят пълен обрат, макар и с помощта на автогол в добавеното време.

„Леванте се защитаваше много добре днес и разполага с много бързи играчи. Трябва да се справяме по-добре и да не допускаме толкова грешки. Те играха добре през първото полувреме. През втората част направихме промени и подобрихме играта си. Борихме се до края, за да спечелим трите точки“, започна Флик.

Автогол в продължението измъкна Барселона

След това той коментира дузпата, отсъдена за съперника: „Когато се случи такова нещо, си ядосан. Съдията реши, че е дузпа, и трябва да го приемем. Най-важното е, че се връщаме в Барселона с трите точки.“

„Гордея се с играчите си. Спечелихме три точки и вярвахме в себе си до самия край. Тази победа ни помага много за следващите мачове. Срещу толкова ниско разположени и сгъстени защити, победата ни дава сила. Днес не бяхме перфектни, но мисля, че трябва да оценим и това, което направи Леванте – те имат бързи играчи. В крайна сметка всичко е защита и атака. Вкарахме три гола, но трябва да анализираме какво се случи. Трябва да се подобряваме, пътят е дълъг“, допълни германецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages