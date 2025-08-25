Стефани Стоева: Още изпитвам удоволствие да играя

Стефани Стоева даде началото на българското участие и беше разочарована след поражението в първия кръг на единично жени на Световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Българката загуби от Ишика Джайсвал (САЩ) с 19:21, 21:15, 20:22 за 54 минути при дебюта си на сингъл на шампионат на планетата.

"Дадох началото на българското участие не по добрия начин. Надявам се по-късно на двойки да покажем по-добра игра и да можем да завоюваме победата. Ние знаем, че двойката е приоритет на това Световно първенство. Тежък двубой в сингъла, имах си моите възможности, но всичките ми удари отиваха в двойковата линия, за което съм малко разочарована, защото исках поне да запиша и една победа и на сингъл", каза Стоева в интервю за БТА.

Тя каза, че все още изпитва удоволствие да играе две дисциплини - на сингъл и на двойки.

"Играя на сингъл, защото още изпитвам удоволствие да съм на корта и да съм в спорта. Преди като девойка играех сингъл и двойки, но във времето се фокусирах повече в двойките и сега като имам възможност да играя пак двете дисциплини това ми доставя огромно удоволствие, но със сигурност двойката ми остава приоритет", добави тя.

На Стефани Стоева и предстои още един мач днес на двойки. Заедно със сестра си петкратните европейски шампионки излизат срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия).

"Предстои ми днес още един мач срещу сестри от Индия. Всички казват, че е лесен мач, но на Световно първенство няма лесни мачове, всеки може да бие всеки. Трябва да излезем просто на 100 процента и да покажем най-добрата си игра", завърши Стефани Стоева.