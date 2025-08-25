Тото Волф: Кристиан Хорнър често се държеше като задник

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф напомни, че уволненият от Ред Бул Кристиан Хорнър „често се е държал като задник“ докато беше начело на бившите световни шампиони. Също така, Тото смята, че Хорнър се е ръководил от „напълно различни ценности“ в сравнение с колегите му във Формула 1.

Хорнър беше уволнен от Ред Бул броени дни след Гран При на Великобритания след над 20 години начело на тима, а на мястото му дойде Лоран Мекис.

Тото даде цветистия отговор за британеца, след като беше запитан какво мисли за Хорнър.

„Ами, че в последните 12-15 години той често се държеше като задник – обясни Волф. – Той се ръководи от напълно различни ценности, но дори и най-големият ти враг си има най-добър приятел. От друга страна, той беше изключително успешен в това, с което се занимаваше. Сега като го няма, поне за известно време, сме наясно, че истинска личност е напуснала спорта.

„Той винаги е твърдял, че аз обичам да го мразя. Кого ще мразя аз сега? Явно трябва да си намеря някой друг…“

Коментарите на Волф идват броени седмици след признанието на шефа на Макларън Зак Браун, че без Хорнър Формула 1 и срещите на шефовете на отбори са „по-здравословни“.

Снимки: Gettyimages