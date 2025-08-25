Люис Хамилтън подсказва, че няма да се отказва?

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се опита да разсее и последните съмнения, че може да напусне предсрочно шампионата и да се оттегли от първия си сезон като пилот на Ферари. Адаптацията на британеца към Скудерията върви трудно, като за 14 старта досега той не успя да стигне до подиума, но спечели спринта в Китай.

“Винаги съм благодарен за възможността да си почина и презаредя - написа в социалните мрежи днес Хамилтън, в началото на седмицата на Гран При на Нидерландия, с която се подновява сезонът във Формула 1. - Медитирах върху много неща. Всички ние трябва да се борим с много неща, както индивидуално, така и глобално.

“Много е важно да прегърнем светлината на истината, да се обичаме и да се грижим за себе си, за да можем така да се грижим за другите. Не можем да отклоним поглед. Трябва да продължим, дори когато е трудно.”

