Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул може да блокира връщането на Хорнър във Формула 1

Ред Бул може да блокира връщането на Хорнър във Формула 1

  • 25 авг 2025 | 13:18
  • 600
  • 0

Евентуалното завръщане на Кристиан Хорнър във Формула 1 може да бъде блокирано, поне временно, от бившия му тим Ред Бул. Това отбеляза бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя в подкаста си MontoyAS.

“Ако Кристиан има възможност, той ще се върне във Формула 1 - прогнозира колумбиецът. - Но не знаем дали той иска да направи това или не. С всичко, което се случи и обезщетението, което трябва да му изплати Ред Бул, той няма да има финансови проблеми. Но може би част от сделката е била, че той няма да може да работи отново във Формула 1? Това е единственото нещо, което би го спряло.”

Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост
Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост

Монтоя е сигурен, че Хорнър бързо ще си намери място във Формула 1, ако наистина иска да се върне.

“Ако аз управлявах някой тим като Астън Мартин, Кадилак, Алпин или Хаас, щях да наема Хорнър точно за 2 секунди”, допълни Монтоя.

Хорнър беше уволнен от Ред Бул броени дни след Гран При на Великобритания, а тогава Монтоя беше този, който зададе най-важния въпрос относно това решение: дали Хорнър е освободен защото Верстапен напуска или защото Макс остава? По-късно стана ясно, че Верстапен ще кара поне и догодина за Ред Бул.

Ферари за Хамилтън: Той не е демотивиран
Ферари за Хамилтън: Той не е демотивиран
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Марк Маркес вече има победи на 22 различни писти в MotoGP

Марк Маркес вече има победи на 22 различни писти в MotoGP

  • 24 авг 2025 | 16:59
  • 1314
  • 0
Маркес: Направо летях по пистата

Маркес: Направо летях по пистата

  • 24 авг 2025 | 16:42
  • 1134
  • 0
Акоста: Механиците ми работеха до 2 сутринта, за да ми сглобят два нови мотора

Акоста: Механиците ми работеха до 2 сутринта, за да ми сглобят два нови мотора

  • 24 авг 2025 | 16:39
  • 836
  • 0
Бедзеки: Темпото ми през целия уикенд не беше достатъчно добро

Бедзеки: Темпото ми през целия уикенд не беше достатъчно добро

  • 24 авг 2025 | 16:36
  • 770
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

  • 24 авг 2025 | 16:08
  • 1167
  • 0
Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP

Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP

  • 24 авг 2025 | 15:47
  • 7642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 23991
  • 68
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 16176
  • 12
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 11452
  • 22
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 6700
  • 14
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 11179
  • 11
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 10971
  • 9