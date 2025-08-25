Ред Бул може да блокира връщането на Хорнър във Формула 1

Евентуалното завръщане на Кристиан Хорнър във Формула 1 може да бъде блокирано, поне временно, от бившия му тим Ред Бул. Това отбеляза бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя в подкаста си MontoyAS.

“Ако Кристиан има възможност, той ще се върне във Формула 1 - прогнозира колумбиецът. - Но не знаем дали той иска да направи това или не. С всичко, което се случи и обезщетението, което трябва да му изплати Ред Бул, той няма да има финансови проблеми. Но може би част от сделката е била, че той няма да може да работи отново във Формула 1? Това е единственото нещо, което би го спряло.”

Монтоя е сигурен, че Хорнър бързо ще си намери място във Формула 1, ако наистина иска да се върне.

“Ако аз управлявах някой тим като Астън Мартин, Кадилак, Алпин или Хаас, щях да наема Хорнър точно за 2 секунди”, допълни Монтоя.

Хорнър беше уволнен от Ред Бул броени дни след Гран При на Великобритания, а тогава Монтоя беше този, който зададе най-важния въпрос относно това решение: дали Хорнър е освободен защото Верстапен напуска или защото Макс остава? По-късно стана ясно, че Верстапен ще кара поне и догодина за Ред Бул.

