Спартак (Варна) се похвали с младежки национал

Футболистът на Спартак (Варна) Цветослав Маринов е получил повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години, съобщиха от клуба. На младите "лъвове" предстоят мачове от Европейските квалификации на УЕФА. Той ще се присъедини към тренировъчния лагер, където ще започне подготовката за двубоите срещу Гибралтар и Азербайджан.

Ето какво написаха "соколите":

"Желаем успех на Цветослав и на националния отбор за младежи до 21 години, като сме убедени, че той ще представи Спартак Варна достойно на международната сцена!".

