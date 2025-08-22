Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Популярни
В неделя, Волов-Шумен 2007 приема втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

Черно море е сред най-успешните клубове в България. В школата му винаги се изграждат добри футболисти. Предстои ни двубой срещу поредните им таланти. Млади момчета, с безспорен потенциал, подготвени и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Очаквам интересен, динамичен двубой. И двата отбора разчитат на футболните си умения. Винаги играем за победа. Имаме потенциал да спечелим мача“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

