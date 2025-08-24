Акоста: Механиците ми работеха до 2 сутринта, за да ми сглобят два нови мотора

Педро Акоста регистрира своя втори подиум от началото на сезона в MotoGP, финиширайки на втората позиция в надпреварата за Гран При на Унгария на пистата „Балатон Парк“.

All is well that ends well ❤️@37_pedroacosta salutes our cameraman Joao after yesterday's scare #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/DcIYE2revm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

След финала испанецът отправи специални благодарности към своите механици, които са стояли на пистата до 2 часа през нощта, за да му сглобяват нови мотори след паданията му в квалификацията и спринта вчера. Тези две катастрофи, особено тази в квалификацията, се отразиха много негативно на уикенд на Акоста, който в петък беше най-бързият пилот на унгарското трасе и с по-предно стартова позиция може би щеше да има шанс да се бори с Марк Маркес за победата.

„Много е хубаво да съм на подиума. Уикендът започна много добре, но след това започна да става все по-трудно и по-трудно. Отборът успя да ми сглоби изцяло нов мотор, за да подобрим това, което имахме в спринта вчера. Искам да благодаря на всички мои механици, които работеха до два сутринта, за да ми сглобят два изцяло нови мотора. Гордея се с тях.



„Искам също така да благодаря и на Кармело Моралес, с когото проведохме доста сериозни разговори след грешките ми вчера и как контролирам емоциите си. Да кажем, че днеска се вслушах в неговите съвети. Искам да благодаря на него, на всички в КТМ, на Дани (Педроса), който гледа по телевизията, и на всички, които се опитват да направят мотора на КТМ по-добър“, каза Акоста.

Снимки: Gettyimages