Бедзеки: Темпото ми през целия уикенд не беше достатъчно добро

  • 24 авг 2025 | 16:36
Марко Бедзеки завоюва своя трети пореден подиум в MotoGP, след като завърши на третото място в надпреварата за Гран При на Унгария, в която италианецът отново изкара не малко обиколки начело на колоната.

Той поведе още в първия завой, но след това беше настигнат и изпреварен от Марк Маркес в началото на 11-ия тур, а по-късно загуби позиция и от Педро Акоста. Въпреки това пилотът на Априлия каза, че е доволен от третото си място и призна, че този уикенд той не е имал нужното темпо, за да се бори за нещо повече.

„Мисля, че състезанието беше фантастично. Дадох всичко от себе си. Ако трябва да сме чести, през целия уикенд темпото ми не беше достатъчно добро. Имах нужда от допълнителното сцепление на меката задна гума в спирането, затова рискувах с нея. Средно твърдата гума, може би, щеше да е по-подходяща, но не знаех дали с нея ще имам същата скорост и затова избрах меката. Като цяло съм много доволен от резултата, още един добър уикенд, благодаря на момчетата в бокса и на момчетата във фабриката“, заяви Бедзеки.

Снимки: Gettyimages

