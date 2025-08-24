Бедзеки: Темпото ми през целия уикенд не беше достатъчно добро

Марко Бедзеки завоюва своя трети пореден подиум в MotoGP, след като завърши на третото място в надпреварата за Гран При на Унгария, в която италианецът отново изкара не малко обиколки начело на колоната.

Always there and always putting up a fight 😎



What a ride by Marco Bezzecchi 🥉#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/wngB5H4Xr5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

Той поведе още в първия завой, но след това беше настигнат и изпреварен от Марк Маркес в началото на 11-ия тур, а по-късно загуби позиция и от Педро Акоста. Въпреки това пилотът на Априлия каза, че е доволен от третото си място и призна, че този уикенд той не е имал нужното темпо, за да се бори за нещо повече.

Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP

„Мисля, че състезанието беше фантастично. Дадох всичко от себе си. Ако трябва да сме чести, през целия уикенд темпото ми не беше достатъчно добро. Имах нужда от допълнителното сцепление на меката задна гума в спирането, затова рискувах с нея. Средно твърдата гума, може би, щеше да е по-подходяща, но не знаех дали с нея ще имам същата скорост и затова избрах меката. Като цяло съм много доволен от резултата, още един добър уикенд, благодаря на момчетата в бокса и на момчетата във фабриката“, заяви Бедзеки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages