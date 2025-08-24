Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

След своята седма поредна победа в MotoGP Марк Маркес направи още една голяма крачка към изключително ранното спечелване на световната титла в кралския клас за 2025 година.

Осем кръга пред края на сезона испанецът оглавява генералното класиране с актив от 455 точки и аванс от цели 175 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши едва 14-ти на „Балатон Парк“ след едно много ранно падане. Трети с изоставане от 227 точки спрямо лидера се движи неговият съотборник в Дукати Франческо Баная.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария:

Марк Маркес – 455 точки Алекс Маркес – 280 Франческо Баная – 228 Марко Бедзеки – 197 Педро Акоста – 164 Франко Морбидели – 161 Фабио Ди Джанантонио – 154 Фермин Алдегер – 126 Йоан Зарко – 114 Фабио Куартараро – 109 Брад Биндър – 91 Раул Фернандес – 73 Лука Марини – 72 Маверик Винялес – 69 Енеа Бастианини – 63 Ай Огура – 58 Джак Милър – 52 Жоан Мир – 46 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 23 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Мигел Оливейра – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

