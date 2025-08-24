Популярни
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

  • 24 авг 2025 | 16:08
След своята седма поредна победа в MotoGP Марк Маркес направи още една голяма крачка към изключително ранното спечелване на световната титла в кралския клас за 2025 година.

Осем кръга пред края на сезона испанецът оглавява генералното класиране с актив от 455 точки и аванс от цели 175 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши едва 14-ти на „Балатон Парк“ след едно много ранно падане. Трети с изоставане от 227 точки спрямо лидера се движи неговият съотборник в Дукати Франческо Баная.

Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария:

  1. Марк Маркес – 455 точки

  2. Алекс Маркес – 280

  3. Франческо Баная – 228

  4. Марко Бедзеки – 197

  5. Педро Акоста – 164

  6. Франко Морбидели – 161

  7. Фабио Ди Джанантонио – 154

  8. Фермин Алдегер – 126

  9. Йоан Зарко – 114

  10. Фабио Куартараро – 109

  11. Брад Биндър – 91

  12. Раул Фернандес – 73

  13. Лука Марини – 72

  14. Маверик Винялес – 69

  15. Енеа Бастианини – 63

  16. Ай Огура – 58

  17. Джак Милър – 52

  18. Жоан Мир – 46

  19. Алекс Ринс – 45

  20. Хорхе Мартин – 23

  21. Пол Еспаргаро – 16

  22. Такааки Накагами – 10

  23. Мигел Оливейра – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 6

  26. Сомкиат Чантра – 1

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg

