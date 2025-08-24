След своята седма поредна победа в MotoGP Марк Маркес направи още една голяма крачка към изключително ранното спечелване на световната титла в кралския клас за 2025 година.
Осем кръга пред края на сезона испанецът оглавява генералното класиране с актив от 455 точки и аванс от цели 175 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши едва 14-ти на „Балатон Парк“ след едно много ранно падане. Трети с изоставане от 227 точки спрямо лидера се движи неговият съотборник в Дукати Франческо Баная.
Доминацията продължава! Марк Маркес с победа №10 за сезона в MotoGP
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария:
Марк Маркес – 455 точки
Алекс Маркес – 280
Франческо Баная – 228
Марко Бедзеки – 197
Педро Акоста – 164
Франко Морбидели – 161
Фабио Ди Джанантонио – 154
Фермин Алдегер – 126
Йоан Зарко – 114
Фабио Куартараро – 109
Брад Биндър – 91
Раул Фернандес – 73
Лука Марини – 72
Маверик Винялес – 69
Енеа Бастианини – 63
Ай Огура – 58
Джак Милър – 52
Жоан Мир – 46
Алекс Ринс – 45
Хорхе Мартин – 23
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Мигел Оливейра – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 6
Сомкиат Чантра – 1
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg