Джак Милър ще партнира на Разгатлиоглу в Прамак Ямаха догодина

Джак Милър ще остане в екипа на Прамак Ямаха и ще партнира на Топрак Разгатлиоглу през сезон 2026 в MotoGP, съобщава motorsport.com, позовавайки се на свои източници.

On Thursday, Jack Miller put the heat on Yamaha over his #MotoGP future.



This is being instantly rewarded with a new deal 👇https://t.co/gVPTbKR1VU — Motorsport (@Motorsport) August 24, 2025

Преди началото на уикенда в Унгария Милър се изказа много остро по адрес на Ямаха, казвайки, че търпението му вече се е изчерпало и той иска да разбере дали ще остане в тима, или не. Тези негови думи са били чути от ръководителите на проекта на Ямаха и те бързо са организирали среща с Милър и неговия екип, на която на австралиеца му е бил предложен нов договор, който той е приел.

Очаква се новината да бъде обявена официално в рамките на следващите няколко дни. Оставането на Милър в Прамак Ямаха означава, че Мигел Оливейра ще загуби мястото си в тима, въпреки че португалецът има договор и за сезон 2026. В него обаче са включени клаузи, които позволяват на тима да прекрати контракта, ако представянето на португалеца не отговаря на очакванията, което е и факт, донякъде заради контузията, която Оливейра получи в Аржентина и му попречи да участва в следващите три уикенда в САЩ, Катар и Испания.

Другият пилот, който в последните дни беше спряган за мястото до Разгатлиоглу в Прамак, лидерът в Moto2 Мануел Гонсалес, ще остане в настоящия си тим ИнтактГП в средния клас и ще си търси позиция в MotoGP за сезон 2027.

Снимки: Gettyimages