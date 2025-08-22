Живко Бояджиев: Солиден съперник

Олимпик (Варна) приема утре Бенковски (Исперих). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Дебютирахме в първенството със загуба в Попово. Черноломец е сред най-силните отбори в групата. Не му отстъпвахме, борихме се, проявихме характер. Победиха ни, благодарение на опитността си. Именно това липсва в момента на младите ни футболисти. Предстои им да се сблъскат с друг солиден съперник – Бенковски. Всеки мач ще е изпитание за момчетата ни. Категорично имат потенциал. Важното е, възможно най-бързо да постигнат добър резултат, за да свалят напрежението от себе си“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.