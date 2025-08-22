Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев: Солиден съперник

Живко Бояджиев: Солиден съперник

  • 22 авг 2025 | 13:26
  • 242
  • 0
Живко Бояджиев: Солиден съперник

Олимпик (Варна) приема утре Бенковски (Исперих). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Дебютирахме в първенството със загуба в Попово. Черноломец е сред най-силните отбори в групата. Не му отстъпвахме, борихме се, проявихме характер. Победиха ни, благодарение на опитността си. Именно това липсва в момента на младите ни футболисти. Предстои им да се сблъскат с друг солиден съперник – Бенковски. Всеки мач ще е изпитание за момчетата ни. Категорично имат потенциал. Важното е, възможно най-бързо да постигнат добър резултат, за да свалят напрежението от себе си“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 250
  • 0
Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

Николай Нинов за намеренията на Локомотив (Мездра)

  • 22 авг 2025 | 13:51
  • 256
  • 0
Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

Димо Атанасов: Сред най-младите сме, търсим футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:49
  • 315
  • 0
Венцеслав Иванов: Готови сме

Венцеслав Иванов: Готови сме

  • 22 авг 2025 | 13:46
  • 288
  • 0
Бдин залага на младостта

Бдин залага на младостта

  • 22 авг 2025 | 13:44
  • 284
  • 0
Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

Иван Станчев: Очаквам хубав мач и победа за нас

  • 22 авг 2025 | 13:41
  • 255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12054
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21154
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4107
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8834
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5268
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11191
  • 4