Ивайло Станчев: Вече ги победихме, но сега ще е по-трудно

  • 22 авг 2025 | 13:24
  • 333
  • 0

Черноморец (Балчик) гостува утре на Устрем (Дончево) в Добрич. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Наскоро победихме този съперник за купата на Аматьорската лига. Предстоящият двубой обаче ще е различен. Ние ще сме гости, а и теренът е изкуствен – нещо специфично, към което трябва да се нагодим бързо. Освен това противникът се подсили в последния момент с няколко нови играча и вече показа силата си, като спечели убедително гостуването си в първия кръг. За това очакваме сериозен отпор и много по-трудна среща. Нашата цел обаче е ясна – да покажем концентрация, характер и да направим така, че да си тръгнем с трите точки“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

