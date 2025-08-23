България загуби с дузпи на 1/2-финала на Европейското по водна топка до 18 години

Националният отбор на България по водна топка за юноши загуби драматично от Белгия след изпълнение на дузпи на полуфиналите на Европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

Българските ватерполисти губеха с два гола на полувремето, но успяха да изравнят в редовното време за 11:11.

Пре дузпите белгийците бяха по-точни и спечелиха с 5:4. Пропуск за българския отбор направи голмайсторът на тима Георги Венов.

Така България не успя да достигне до финала, който щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.

Утре българският състав ще играе за бронзовите медали срещу загубилия в другия полуфинал между Израел и Португалия, който е по-късно днес.