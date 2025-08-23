Популярни
България загуби с дузпи на 1/2-финала на Европейското по водна топка до 18 години

  • 23 авг 2025 | 23:16
  • 347
  • 0
Националният отбор на България по водна топка за юноши загуби драматично от Белгия след изпълнение на дузпи на полуфиналите на Европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

Българските ватерполисти губеха с два гола на полувремето, но успяха да изравнят в редовното време за 11:11.

Пре дузпите белгийците бяха по-точни и спечелиха с 5:4. Пропуск за българския отбор направи голмайсторът на тима Георги Венов.

Така България не успя да достигне до финала, който щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.

Утре българският състав ще играе за бронзовите медали срещу загубилия в другия полуфинал между Израел и Португалия, който е по-късно днес.

