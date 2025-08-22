България се разправи с Литва и е на полуфинал на Европейското по водна топка за юноши до 18 години

Националният отбор на България по водна топка за юноши се класира за полуфиналите на Европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия. Българските ватерполисти спечелиха четвъртфиналния сблъсък от шампионата срещу Литва с 21:9 (3:1, 6:0, 6:4, 6:4) и намериха място в Топ 4.
Победата е четвърта поредна за българския отбор на първенството след трите поредни победи в груповата фаза.
Най-резултатен за успеха срещу Литва бе Георги Венов с 5 гола.
В спор за място на финала България ще срещне утре тима на Белгия.
Ако достигне до двубоя за титлата, българският отбор ще се изкачи в дивизия "Елит".