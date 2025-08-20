България с трета поредна победа на Евро 2025 по водна топка за юноши до 18 години

България постигна втора трета поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години, дивизия 1, което се провежда в Рио Майор (Португалия).

Българските ватерполисти разгромиха Дания с 23:8.

Георги Венев вкара 7 гола за успеха. Веселин Ганчев добави още 4 попадение, а Владимир Станков се отчете с 3 гола.

Поради извоюваната първа позиция в групата, утре българите почиват и ще се подготвят за следващия мач, който ще е на 22 август. Съперникът на България ще се определи от двубоя между Белгия (или Великобритания - в зависимост от развоя на днешния мач) и Литва утре. При победа на 22 август, то България ще се класира за полуфиналите.