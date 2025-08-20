България с втора поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години

България постигна втора поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години, дивизия 1, което се провежда в Рио Майор (Португалия).
Българските ватерполисти надиграха Швейцария с 23:14 (5:5, 4:3, 7:2, 7:4) и с 6 точки оглавиха еднолично класирането в група В.
Най-резултатни за успеха бяха Георги Венов и Веселин Ганчев с по пет гола.
В първия си мач от груповата фаза вчера българските ватерполисти надиграха Република Ирландия с 28:8.
Следващият мач на тима е утре от 11:00 часа българско време срещу Дания.