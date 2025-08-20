Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. България с втора поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години

България с втора поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години

  • 20 авг 2025 | 01:01
  • 245
  • 0
България с втора поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години

България постигна втора поредна победа на Европейското първенство по водна топка за юноши до 18 години, дивизия 1, което се провежда в Рио Майор (Португалия).

Българските ватерполисти надиграха Швейцария с 23:14 (5:5, 4:3, 7:2, 7:4) и с 6 точки оглавиха еднолично класирането в група В.

Най-резултатни за успеха бяха Георги Венов и Веселин Ганчев с по пет гола.

В първия си мач от груповата фаза вчера българските ватерполисти надиграха Република Ирландия с 28:8.

Следващият мач на тима е утре от 11:00 часа българско време срещу Дания.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Българските плувци отпаднаха в сериите от първия ден на Световното за юноши

Българските плувци отпаднаха в сериите от първия ден на Световното за юноши

  • 19 авг 2025 | 14:23
  • 1349
  • 0
Исторически успех за българското ветроходство

Исторически успех за българското ветроходство

  • 19 авг 2025 | 09:54
  • 611
  • 0
Петима българи ще участват на Световното по плуване за юноши в Отопени

Петима българи ще участват на Световното по плуване за юноши в Отопени

  • 19 авг 2025 | 08:39
  • 713
  • 0
България стартира с убедителна победа на Европейското по водна топка до 18 години

България стартира с убедителна победа на Европейското по водна топка до 18 години

  • 18 авг 2025 | 20:41
  • 1913
  • 0
Ремонтът в плувен комплекс “Приморски” във Варна ще приключи за три месеца

Ремонтът в плувен комплекс “Приморски” във Варна ще приключи за три месеца

  • 16 авг 2025 | 09:37
  • 1824
  • 1
Петър Стойчев и Таня Богомилова станаха членове на комисии на Световната федерация

Петър Стойчев и Таня Богомилова станаха членове на комисии на Световната федерация

  • 15 авг 2025 | 13:54
  • 1476
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 11730
  • 482
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 10925
  • 20
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 72777
  • 593
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 23264
  • 26
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 23955
  • 20
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 13459
  • 0