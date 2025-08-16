Популярни
  Късна драма в Своге! Дузпа в добавеното време спаси десетима от Севлиево

Късна драма в Своге! Дузпа в добавеното време спаси десетима от Севлиево

Спортист и Севлиево завършиха наравно 1:1 в интригуваща среща от четвъртия кръг на Втора лига, играна на Градския стадион в Своге. Гостите показаха изключителен характер и въпреки че повече от едно полувреме играха с човек по-малко, все пак стигнаха до точката.

В края на първата част вратарят на севлиевци Никола Златинов видя червения цвят на картона и остави своя отбор с 10 души на терена. Това помогна на "шоколадите" да открият резултата в 60-ата минута, когато точен беше Кристиян Христов. Малко преди това пък Жозе Нето пропусна да се разпише от бялата точка.

Когато домакините вече се виждаха като победители, дойде и дузпата за тима на Сашо Михайлов дълбоко в добавеното време на двубоя. Стелиян Добрев се нагърби с изпълнението на 11-метровия наказателен удар и не сбърка - 1:1.

За отбора на Ивайло Василев днешното равенство е общо трето от началото на сезона. С него Спортист вече има 6 точки и остава на третото място във временното класиране.

Новакът в групата Севлиево все още не познава вкуса на победата през настоящата кампания, като също има три ремита дотук, но и едно поражение.

