Втора лига продължава с три любопитни мача

  • 23 авг 2025 | 10:21
  • 388
  • 0
Втора лига продължава с три любопитни мача

Днес ще се изиграят още три мача от петия кръг на Втора лига. От 18:00 часа стартира домакинството на лидера Фратрия срещу непознаващия вкуса на загубата Спортист (Своге). В същия час Спартак (Плевен) приема Пирин.

От 19:00 часа пък е Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас).

Кръкът стартира вчера с нулево равендтво между Вихрен и Дунав.

Пети кръг

22 август

Вихрен (Сандански) 0:0 Дунав (Русе)

23 август

от 18:00 часа

Фратрия - Спортист (Своге)
Спартак (Плевен) - Пирин

от 19:00 часа

Локомотив (ГО) - Черноморец (Бургас)

24 август от 18:00 часа

Миньор - Етър
Янтра - Марек
ЦСКА II - Беласица
Севлиево - Лудогорец II

