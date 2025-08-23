Втора лига продължава с три любопитни мача

Днес ще се изиграят още три мача от петия кръг на Втора лига. От 18:00 часа стартира домакинството на лидера Фратрия срещу непознаващия вкуса на загубата Спортист (Своге). В същия час Спартак (Плевен) приема Пирин.
От 19:00 часа пък е Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас).
Кръкът стартира вчера с нулево равендтво между Вихрен и Дунав.
Пети кръг
22 август
Вихрен (Сандански) 0:0 Дунав (Русе)
23 август
от 18:00 часа
Фратрия - Спортист (Своге)
Спартак (Плевен) - Пирин
от 19:00 часа
Локомотив (ГО) - Черноморец (Бургас)
24 август от 18:00 часа
Миньор - Етър
Янтра - Марек
ЦСКА II - Беласица
Севлиево - Лудогорец II