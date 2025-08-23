Втора лига продължава с три любопитни мача

Днес ще се изиграят още три мача от петия кръг на Втора лига. От 18:00 часа стартира домакинството на лидера Фратрия срещу непознаващия вкуса на загубата Спортист (Своге). В същия час Спартак (Плевен) приема Пирин.

От 19:00 часа пък е Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас).



Кръкът стартира вчера с нулево равендтво между Вихрен и Дунав.

Пети кръг

22 август

Вихрен (Сандански) 0:0 Дунав (Русе)

23 август

от 18:00 часа

Фратрия - Спортист (Своге)

Спартак (Плевен) - Пирин

от 19:00 часа

Локомотив (ГО) - Черноморец (Бургас)

24 август от 18:00 часа

Миньор - Етър

Янтра - Марек

ЦСКА II - Беласица

Севлиево - Лудогорец II