  • 14 авг 2025 | 16:00
Спортист (Своге) взе бивш халф на Беласица

Спортист (Своге) обяви привличането на още едно попълнение за новия сезон. 27-годишният опитен полузащитник Владимир Гогов се присъединява към "шоколадите" с договор до края на настоящата кампания.

За последно той игра за Беласица, а преди това е защитавал цветовете на елитния румънски Академика (Клинчени) и ЦСКА 1948, с който отбор има и мачове в елита. Гогов е играл и в Септември (Симитли), също във Втора лига.

Свогенци започнаха сезона много добре и имат 5 точки от три мача, което им отрежда четвъртото място в класирането. В следващия кръг на първенството Спортист приема новака в групата Севлиево.

