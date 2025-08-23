Япония с лесна победа над Камерун на Световното

Женският национален отбор на Япония тръгна с лесна победа на Световното първенство в Тайланд. Воденият от Ферхат Акбаш тим надиграха без проблеми Камерун с 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) в първия си двубой от Група Н на Мондиала, игран този следобед в Банкок.

Във втората си среща от групата Япония ще излезе срещу Украйна, която преди малко отстъпи на настоящия шампион Сърбия с 0:3 гейма, а Камерун ще играе със сръбкините. Двубоите са в понеделник (25 август) от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Най-резултатна за Япония стана Мику Акимото с 18 точки (1 блок и 3 аса) за успеха. Капитанката Маю Ишикава (2 аса) и Аяне Китамадо се отчетоха с още 11 и 10 точки за победата.

За Камерун Карин Бламдай завърши със скромните 11 точки (2 блока и 1 ас).

Снимки: en.volleyballworld.com