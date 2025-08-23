Световният шампион Сърбия започна с победа защитата на титлата си

Популярни
  2. Волейбол
  • 23 авг 2025 | 18:27
Шампионът Сърбия започна с победа защитата на титлата си на Световното първенство за жени в Тайланд. Възпитаничките на Зоран Терзич биха категорично Украйна с 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) в първия си мач от Група Н на Мондиала, игран този следобед в Банкок.

Във втората си среща от групата Сърбия ще играе с отборът на Камерун, който по-рано днес падна от Япония с 0:3 гейма, а украинките ще излязат срещу японския тим. Двубоите са в понеделник (25 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Звездата и капитанка на сръбкините Тияна Бошкович беше над всички с 19 точки (1 блок), а Александра Ужелац добави още 15 точки (3 аса) за победата.

За украинския тим Анна Артишук беше единствената с двуцифров актив, след като завърши с 13 точки (1 ас).

Снимки: en.volleyballworld.com

