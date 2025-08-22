Септември (София) привлича крило от Белгия

Септември (София) е постигнал договорка със Спортинг Локерен за трансфер на крилото Никола Фонтен, съобщиха от белгийския клуб. 25-годишният Фонтен е роден във Франция, но е с корени от Мадагаскар, като има двойно гражданство.

Още като юноша той преминава през две от най-реномираните академии в Европа - на РБ Лайпциг и Лион. Фонтен е играл за втория тим на "хлапетата", както и за скромния френски Рюмийи Вал, за швейцарския Шеноа и за Ла Лувиер в Белгия, преди да премине в Локерен.

През миналия сезон Никола Фонтен има 11 мача, един гол и една асистенция във Втора лига на Белгия за Спортинг Локерен.