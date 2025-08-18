Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

Наставникът на Септември Стамен Белчев похвали футболистите си за първата им победа за новия сезон. Софиянци надиграха Добруджа с 2:1, а след срещата специалистът заяви:

"Днес имаше добра реакция след четирите поредни загуби. Доволен съм от играта през първото полувреме. През второто трябваше да сме малко по-уверени и да държим топката. Въпреки това имахме няколко чисти положения, чрез които да затворим мача, а не да треперим.

След техния гол отборът игра уверено. Тези футболисти могат още повече. Изискванията към тях са високи. Сега ще се наслаждаваме и после ще мислим за следващия мач.

Имам пълно доверие на всеки един в съблекалнята. Имаме нужните качества, за да можем да отговорим на Добруджа и да победим. Не ме интересуваше чак толкова играта, а трите точки.

На полувремето казах на играчите, че едно полувреме не е достатъчно. През второто приехме играта в собствената половина, за да няма големи пространства пред противника. Добруджа нямаше чисти голови положения, но имаше напрежение пред вратата", каза Белчев.

Снимки: Борислав Трошев