Морбидели: Върнах си ритъма, който имах преди контузията

Франко Морбидели регистрира своето четвърто призово класиране от началото на сезона в MotoGP, след като финишира на третото място зад Марк Маркес и съотборника си във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио в спринта на пистата „Балатон Парк“ в Унгария.

След финала италианецът заяви, че е много доволен от резултата си, който дойде след сравнителното трудно началото на уикенда и двете падания още в първата свободно тренировка. Той също така обясни, че си е върнал ритъма, който имаше преди контузията, което получи след падането си по време на спринта в Германия преди повече от месец.

Franky was on the floor twice yesterday but BACK on the #TissotSprint podium today 🥉#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/T5WktXOMOG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

„Много съм щастлив. Днес имахме много солиден ден. Върнах си ритъма, който имах преди контузията, така че съм доволен. Страхотна събота за мен, за екипа ми и целия отбор. Ди Джиа също направи страхотно състезание. Бяхме в челото, виждахме Марк през цялото време. Мина много добре, нека да видим какво ще направим утре“, каза Морбидели.

