Морбидели: Върнах си ритъма, който имах преди контузията

Франко Морбидели регистрира своето четвърто призово класиране от началото на сезона в MotoGP, след като финишира на третото място зад Марк Маркес и съотборника си във VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио в спринта на пистата „Балатон Парк“ в Унгария.
Маркес се размина с хаоса в първия завой и спечели спринта в Унгария
След финала италианецът заяви, че е много доволен от резултата си, който дойде след сравнителното трудно началото на уикенда и двете падания още в първата свободно тренировка. Той също така обясни, че си е върнал ритъма, който имаше преди контузията, което получи след падането си по време на спринта в Германия преди повече от месец.
„Много съм щастлив. Днес имахме много солиден ден. Върнах си ритъма, който имах преди контузията, така че съм доволен. Страхотна събота за мен, за екипа ми и целия отбор. Ди Джиа също направи страхотно състезание. Бяхме в челото, виждахме Марк през цялото време. Мина много добре, нека да видим какво ще направим утре“, каза Морбидели.
Снимки: Gettyimages