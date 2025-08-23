Локо (Пд) показа писмо от ФИФА и заяви: Проблемът е технически

Локомотив (Пловдив) успокои феновете си, като официално заяви, че забраната, която е била наложена от ФИФА е вдигната. “Смърфовете” са получили писмо от централата, с което са били уведомени за отмяната на наказанието.

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

Ето какво пишат от клуба:

Уважаеми локомотивци,

Във връзка с появилата се информация от днес, която гласи, че ПФК Локомотив Пловдив няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца, желаем да ви уведомим, че клубът е предприел нужните мерки на време, като aбсолютно всичко по казуса е разрешено. Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания.

ПФК Локомотив вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната.