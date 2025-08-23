Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина снощи на лагер във Варна. Пред "черно-белите“ предстоят две поредни гостувания в морската ни столица – на Черно море и Спартак.



Двубоят с "моряците“ е утре (23.08) от 21:15 часа, а този със соколите е другата събота (30.08) от 19:00 часа.



Лукас Риян и Мерт Салим са контузени и ще пропуснат със сигурност срещата с Черно море.

Групата на Локомотив за гостуванията край морето:



Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Даниел Амбарцумян, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Пламен Петров, Николай Николаев, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвиз Умарбаев, Ивайло Марков, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев.