Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

  • 23 авг 2025 | 13:40
  • 134
  • 0
Групата на Локомотив (Пд) за лагера във Варна

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина снощи на лагер във Варна. Пред "черно-белите“ предстоят две поредни гостувания в морската ни столица – на Черно море и Спартак.

Двубоят с "моряците“ е утре (23.08) от 21:15 часа, а този със соколите е другата събота (30.08) от 19:00 часа.

Лукас Риян и Мерт Салим са контузени и ще пропуснат със сигурност срещата с Черно море.

Групата на Локомотив за гостуванията край морето:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Даниел Амбарцумян, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков, Пламен Петров, Николай Николаев, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвиз Умарбаев, Ивайло Марков, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

  • 23 авг 2025 | 13:23
  • 325
  • 1
След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

След загубата на Арда: вече 45 години български отбор няма победа на полска земя

  • 23 авг 2025 | 13:10
  • 409
  • 0
Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

Ботев (Пд) разгроми Хебър, бразилец блесна с два гола

  • 23 авг 2025 | 13:01
  • 3406
  • 1
Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

  • 23 авг 2025 | 12:45
  • 612
  • 0
ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

  • 23 авг 2025 | 12:40
  • 1076
  • 4
БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

  • 23 авг 2025 | 11:33
  • 2637
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6582
  • 30
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1288
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16115
  • 33
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5953
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3083
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2650
  • 0