Локо (Пловдив) се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 16:29
  • 376
  • 0

Локомотив (Пловдив) се похвали, че халфът Парвиз Умарбаев е получил поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан. Полузащитникът ще вземе участие в Купата на нациите за Централна Азия.

Ето какво пишат от Локо:

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Парвизджон Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан!

Той и неговите съотборници ще вземат участие в Купата на нациите за Централна Азия. Съперници на Таджикистан ще бъдат Индия, Афганистан и Иран.

Желаем успех на Парвиз Умарбаев в предстоящите срещи!

