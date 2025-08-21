Локо (Пловдив) се похвали с национал

Локомотив (Пловдив) се похвали, че халфът Парвиз Умарбаев е получил поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан. Полузащитникът ще вземе участие в Купата на нациите за Централна Азия.
Ето какво пишат от Локо:
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Парвизджон Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан!
Той и неговите съотборници ще вземат участие в Купата на нациите за Централна Азия. Съперници на Таджикистан ще бъдат Индия, Афганистан и Иран.
Желаем успех на Парвиз Умарбаев в предстоящите срещи!