Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Отборите на Черно море и Локомотив (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг на efbet Лига на стадион "Тича" във Варна. Двубоят ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Двата тима заемат съседни позиции в класирането.

Черно море и Локомотив (Пловдив) се намират в добра форма, като и двата състава имат по 11 точки след първите пет кръга. "Моряците" заемат третото място с голова разлика 10:3, докато "смърфовете" са четвърти с 5:2. Двата тима демонстрират стабилна защита, като Локомотив е допуснал само два гола.

В последния кръг играчите на Илиан Илиев победиха Спартак (Варна) в дербито на града, а "смърфовете" надиграха Славия.

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

Начало: 21:15 часа

Стадион: "Тича", Варна

Главен съдия: Любослав Любомиров