Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

  • 23 авг 2025 | 13:54
  • 890
  • 0
Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

Фенербахче взе под наем до края на сезона халфа на Уест Хам Едсон Алварес. В договора има опция за закупуването на мексиканеца през следващото лято. "Чуковете" го привлякоха от Аякс през 2023-та, когато платиха за него 35 милиона паунда. Алварес изигра 73 мача за Уест Хам, в които отбеляза два гола и направи три асистенции. Той беше капитан на Мексико и вкара победния гол за отбора при триумфа на "ацтеките" във финалния двубой за "Голд Къп" срещу САЩ през лятото.

Халфът ще играе с №11 в тима, воден от Жозе Моуриньо.

„Първо, благодаря ви. Интересът както от клуба, така и от феновете през последните няколко дни беше невероятен. Знаех, че Фенербахче е огромен клуб, но още от първия момент осъзнах, че е много по-голям клуб, отколкото си мислех. Много съм щастлив да съм тук. Искам да тренирам с отбора си възможно най-скоро, да се срещна с нашите фенове на нашия стадион и да играя пред тях. Чувал съм много добри неща за феновете на Фенербахче. Сравнявам ги с мексиканците. Те са невероятно страстни и дават всичко за отбора си. Като играч на Фенербахче, ще покажа всичките си качества на терена и ще дам всичко от себе си", заяви Алварес.

