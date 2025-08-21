Популярни
  3. Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

  • 21 авг 2025 | 01:03
  • 251
  • 0
Треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо не бе твърде щастлив след равенството 0:0 с Бенфика в първия мач между двата тима от плейофа за влизане в основната схема на Шампионската лига. Той заяви, че португалците са дошли за равенство и са успели да го постигнат.

"Нямам никаква идея какъв ще е планът за реванша. Ще мисля първо за следващия мач, а след това за Бенфика. Това беше труден мач и за двата отбора. Единият искаше равенство и го постигна. Другият искаше повече, но не можеше да го направи. Особено накрая, с човек повече, нямахме нито скорост, нито ширина, за да променим хода на мача. Не беше красив мач и нямаше футбол от най-високо ниво", заяви Моуриньо.

Снимки: Gettyimages

