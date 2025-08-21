Популярни
  Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

  • 21 авг 2025 | 00:05
  • 716
  • 1
Отборите на Фенербахче и Бенфика завършиха наравно 0:0 в Истанбул в най-очаквания мач от плейофите на Шампионската лига. Така цялата интрига в тази двойка остава за реванша в Лисабон, който е на 27 август.

За разлика от предсезонната контрола помежду им, която беше спечелена с 3:2 от Бенфика, днешният мач не предложи много голови положения, като в по-голямата си част беше равностоен. Все пак по-добрите възможности бяха за домакините, които в 71-вата минута бяха подпомогнати от противниковия полузащитник Флорентино Луиш. Тогава той беше отстранен от игра заради два бързо изкарани жълти картона. Това доведе до натиск на състава на Жозе Моуриньо, като в 81-вата минута резервата Андерсон Талиска предизвика неубедителна намеса на вратаря Анатолий Трубин, а Юсеф Ен-Несири се разписа от добавка. Попадението обаче не беше зачетено поради тънка засада на мароканеца и така Фенербахче пропусна да вземе ценен аванс преди тежката си визита на „Луж“.

Снимки: Gettyimages

