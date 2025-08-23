Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

  • 23 авг 2025 | 13:07
  • 620
  • 0

Мениджърът на Уест Хам Греъм Потър, който има само две победи в първите си 10 мача във Висшата лига начело на тима, коментира с разочарование тежката вечер за домакински фенове след поражението с 1:5 от Челси.

"Трудна вечер за нас, разбира се. Горчиво съм разочарован от резултата и от начина, по който бяха вкарани головете", каза Потър.

"Получихме голове, след като започнахме мача добре. Да допускаме голове по начина, по който го правим, е невъзможно. Бяхме домакини и трябваше да окажем натиск, да се опитаме да излезем в предни позиции, така че определено беше трудна вечер за нас", добави специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

  • 23 авг 2025 | 07:58
  • 3456
  • 3
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5925
  • 2
С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

  • 23 авг 2025 | 07:10
  • 2532
  • 0
Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

  • 23 авг 2025 | 06:33
  • 2831
  • 0
Мареска: Отговорихме добре

Мареска: Отговорихме добре

  • 23 авг 2025 | 05:35
  • 7286
  • 1
Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

  • 23 авг 2025 | 05:28
  • 4184
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6508
  • 26
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1225
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16040
  • 28
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5925
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3074
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2634
  • 0