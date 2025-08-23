Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

Мениджърът на Уест Хам Греъм Потър, който има само две победи в първите си 10 мача във Висшата лига начело на тима, коментира с разочарование тежката вечер за домакински фенове след поражението с 1:5 от Челси.

"Трудна вечер за нас, разбира се. Горчиво съм разочарован от резултата и от начина, по който бяха вкарани головете", каза Потър.

"Получихме голове, след като започнахме мача добре. Да допускаме голове по начина, по който го правим, е невъзможно. Бяхме домакини и трябваше да окажем натиск, да се опитаме да излезем в предни позиции, така че определено беше трудна вечер за нас", добави специалистът.

Снимки: Imago