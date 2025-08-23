Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: Кими прави прогрес, но резултатите го маскират

Ръсел: Кими прави прогрес, но резултатите го маскират

  • 23 авг 2025 | 13:32
  • 169
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че цялостното изоставане на отбора на Мерцедес в последните кръгове преди лятната пауза е маскирало прогресът на неговия съотборник Андреа Кими Антонели.

След силното начало на дебютния си сезон, което италианецът направи, той навлезе в една негативна серия със завръщането на Формула 1 в Европа. В последните осем кръга пред лятната пауза той взе точки в само два – Канада и Унгария. Според Ръсел обаче цялостното представяне на Антонели е по-добро, въпреки че това не си личи крайните резултати на италианеца.

Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели
Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

„Фактът е, че разликата е неговото темпо спрямо моето се е подобрява. В Канада аз бях на полпозишъна, той беше четвърти, но разликата между нас беше шест десети. В Белгия, когато той отпадна в първата фаза, а аз стигнах до третата, той беше със само три десети по-бавен от мен.

„Така че хората гледат крайните резултати, но истината е, че той прави прогрес, въпреки че като отбор ние дръпнахме назад. Изведнъж се озовахме в битка, в която една десета може да означава шест или седем позиции. Преди бяхме в битка, в която една десета си е една позиция“, каза Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 2438
  • 0
Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

  • 22 авг 2025 | 17:15
  • 1989
  • 0
Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

  • 22 авг 2025 | 14:45
  • 8124
  • 2
От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

  • 22 авг 2025 | 14:15
  • 818
  • 0
Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

  • 22 авг 2025 | 13:31
  • 1175
  • 0
Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

  • 22 авг 2025 | 13:15
  • 1724
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6551
  • 30
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1264
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16073
  • 28
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5945
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3081
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2648
  • 0