Ръсел: Кими прави прогрес, но резултатите го маскират

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел заяви, че цялостното изоставане на отбора на Мерцедес в последните кръгове преди лятната пауза е маскирало прогресът на неговия съотборник Андреа Кими Антонели.

След силното начало на дебютния си сезон, което италианецът направи, той навлезе в една негативна серия със завръщането на Формула 1 в Европа. В последните осем кръга пред лятната пауза той взе точки в само два – Канада и Унгария. Според Ръсел обаче цялостното представяне на Антонели е по-добро, въпреки че това не си личи крайните резултати на италианеца.

Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

„Фактът е, че разликата е неговото темпо спрямо моето се е подобрява. В Канада аз бях на полпозишъна, той беше четвърти, но разликата между нас беше шест десети. В Белгия, когато той отпадна в първата фаза, а аз стигнах до третата, той беше със само три десети по-бавен от мен.



„Така че хората гледат крайните резултати, но истината е, че той прави прогрес, въпреки че като отбор ние дръпнахме назад. Изведнъж се озовахме в битка, в която една десета може да означава шест или седем позиции. Преди бяхме в битка, в която една десета си е една позиция“, каза Ръсел.

Снимки: Gettyimages