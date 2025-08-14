Популярни
  3. Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

  • 14 авг 2025 | 11:15
  • 150
  • 0

Главният инженер в отбора на Мерцедес Андрю Шовлин заяви, че младият пилот на Сребърните стрели Андреа Кими Антонели не трябва да поема цялата вина за незадоволителното си представяне през последните месеци.

Италианецът започна дебютната си кампания във Формула 1 много силно, влизайки в точките в пет от първите шест състезания. След това обаче последва серия от седем старта, в които той взе точки само веднъж с третото си място в Гран При на Канада. Антонели се завърна в зоната на точките в последната надпреварата преди лятната пауза, финиширайки десети в Гран При на Унгария.

Една от причините 18-годишният пилот да успее да се пребори за тази точка на „Хунгароринг“ беше решението на Мерцедес да се върне към по-старата версия на задното си окачване за уикенда в Унгария. А по думите на Шовлин това ново окачване, което създаде проблеми и за Джордж Ръсел, показва, че по-голямата част от вината за слабото представяне на Антонели през последните месеци е по-скоро на отбора, отколкото на пилота.

„Няма съмнение, че ние създадохме малко проблеми за него в последните състезания, с които той трябваше да се справя. Грешно е той да поема цялата вина за тези проблеми. Голяма част от тях зависеха от отбора. Но той е много приятен пилот, хубаво е да го имаме в отбора. Хубаво е да видим, че той гледа себе си.

„Но както казах, той трябва да мине през тази фаза. Вече видяхме достатъчно от него през тази година, за да знаем с какъв талант разполага. Той е много млад и само ще става по-добър, но определено последните месеци му навредиха. Тези проблеми го удариха по-тежко, отколкото удариха Джордж“, каза Шовлин.

Снимки: Gettyimages

