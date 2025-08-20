Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) уреди контрола с Хебър

Ботев (Пловдив) уреди контрола с Хебър

  • 20 авг 2025 | 14:26
  • 205
  • 0

Ботев (Пловдив) уреди контролна среща с Хебър в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна, пишат “канарчетата”.

Елитен унгарски тим си хареса нападател на Ботев (Пд)
Елитен унгарски тим си хареса нападател на Ботев (Пд)

Контролата е породена от това, че двубоят между Ботев и Левски от efbet Лига е отложен заради участието на “сините” в Лигата на конференциите, а Хебър почива във Втора лига.

Вратите на стадиона за приятелската среща ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Тунчев: Правим нещо невероятно и имаме прекрасен шанс да влезем в групите на ЛК

Тунчев: Правим нещо невероятно и имаме прекрасен шанс да влезем в групите на ЛК

  • 20 авг 2025 | 12:51
  • 1850
  • 0
Локомотив (Пд) ще проведе тренировъчен лагер във Варна

Локомотив (Пд) ще проведе тренировъчен лагер във Варна

  • 20 авг 2025 | 12:36
  • 964
  • 0
Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

  • 20 авг 2025 | 11:50
  • 1117
  • 0
В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

  • 20 авг 2025 | 11:37
  • 3794
  • 1
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 9823
  • 19
Желан бранител от ЦСКА коментира проваления си трансфер при "червените"

Желан бранител от ЦСКА коментира проваления си трансфер при "червените"

  • 20 авг 2025 | 10:55
  • 1864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 11869
  • 27
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 7043
  • 6
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 9823
  • 19
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 12929
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 24609
  • 18
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 9863
  • 2