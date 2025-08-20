Ботев (Пловдив) уреди контрола с Хебър

Ботев (Пловдив) уреди контролна среща с Хебър в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна, пишат “канарчетата”.

Контролата е породена от това, че двубоят между Ботев и Левски от efbet Лига е отложен заради участието на “сините” в Лигата на конференциите, а Хебър почива във Втора лига.

Вратите на стадиона за приятелската среща ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки.